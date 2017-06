Pan Pikto ma dla Ciebie Komunikat

Rusza kolejna edycja PRojektu Charity, czyli programu społecznej odpowiedzialności biznesu Agencji PR Pan Pikto. Jak co roku w wakacje zespół złożony z pracowników agencji, studentów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zmierzy się z jednym z problemów społecznych. Do tej pory w ramach PRojektu Charity m.in. zorganizowano Dzień Mysłowickich Organizacji Pozarządowych (DMOP) mający na celu przybliżenie mysłowiczanom NGO’sy, które zaprezentowały się podczas pikniku. Efektem Charity były także niezapomniane kanapy, czyli kampania społeczna „Katowice – Miasto Gospodarz”. W 2015 i 2016 roku katowiczanie i przedstawiciele lokalnych biznesów wystawiali kanapy przed domy i lokale na znak, że w tym miejscu przygotowano specjalne atrakcje. Wszystko po to, aby pokazać osobom przyjeżdżającym do Katowic na letnie festiwale, że to miasto gościnne, opiekujące się przejezdnymi.

– Istotą projektu jest definiowanie potrzeb społecznych. W tym roku wskazaliśmy kolejną: dużą trudność „przebicia się” do mediów mainstreamowych z informacją o rzeczach istotnych dla lokalnych mikrospołeczności – mówi Łukasz Jurkiewicz, właściciel Agencji PR Pan Pikto.

Tegoroczna edycja nosi podtytuł „Komunikat”, a jej celem jest poszukiwanie skutecznych kanałów komunikacji i wypracowanie sposobu dystrybucji treści, który umożliwi realizację powyższej potrzeby. – W tej chwili nie wiemy, czy będzie to platforma blogerska, radio internetowe, aplikacja mobilna czy gazeta przystankowa. Na te wątpliwości postaramy się odpowiedzieć w ramach cotygodniowych warsztatów spełniających rolę dialogu społecznego ze wszystkimi zainteresowanymi tematem. Projekt jest bowiem realizowany zgodnie z normą ISO 26000 – dodaje Jurkiewicz.

PRojekt Charity, który rozpocznie się 13 lipca, dedykowany jest przede wszystkim dwóm grupom: studentom kierunków związanych z komunikacją społeczną odbywających letni staż w agencji oraz przedstawicielom NGO’sów. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszani są również aktywiści, mieszkańcy, radni i wszyscy, którzy chcą coś komunikować. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy przesłać swoje zgłoszenie na adres: charity@panpikto.pl.

Studenci w ramach letniego stażu będą zdobywać wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą funkcjonowania mediów tradycyjnych i najnowszych form komunikowania. Nauczą się, w jaki sposób pozyskiwać informacje, jak redagować teksty i jakimi zasadami winni się kierować podczas publikacji.